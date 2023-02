Distretto militare di Foggia, le famiglie trasferite in albergo e in un ex asilo

Un cancello in muratura con un grosso divieto chiude ormai l’accesso dell’ex caserma Oddone, per oltre 20 anni residenza di decine di famiglie foggiane in emergenza abitativa.

Dopo il lungo iter giudiziario che coinvolse anche alcuni dirigenti comunali, tutti prosciolti, le famiglie rimaste, che non erano state ancora collocate in alloggi popolari dall’Arca Capitanata, dallo scorso gennaio sono state sistemate nella ex scuola Agazzi e nella struttura ricettiva della sala di ricevimenti Villa dei Gourmets.

“Dopo la liberazione dell’edificio e della palazzina già sede dell’ex Distretto Militare, si è proceduto alla sistemazione provvisoria di alcuni nuclei familiari, con situazioni di fragilità e vulnerabilità”, si legge in una prima determinazione arrivata già a diverse proroghe.

Chi alloggia nella ex scuola ha beneficiato anche di alcuni pasti pronti preparati dalla ditta ristorazione collettiva Ladisa, costati all’Ente circa 8mila euro.