“L’altro Giacomo, tutto il calore del mio amore per te”. Il grande omaggio del Verdi di San Severo a Puccini

“L’altro Giacomo, tutto il calore del mio amore per te”, scritto da Kris B. Writer e Renato Raimo, che ne cura anche la regia, in anteprima regionale al Teatro Verdi di San Severo, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dall’assessora alla Cultura Celeste Iacovino.

Un omaggio al grande Giacomo Puccini. Uno spettacolo straordinario che mette a nudo il Maestro con tutti i suoi pregi, difetti e passioni in un equilibrio perfetto tra prosa e musica. “Quelle passioni da cui – dice Raimo – è scaturita poi la sua vasta produzione musicale. Musica che va dritta al cuore ed è attraverso il racconto dell’uomo che cerco di avvicinare anche i più refrattari all’opera”. Renato Raimo oggi vive in Toscana, ma l’infanzia l’ha trascorsa tra San Severo e Torremaggiore dove il padre aveva una farmacia. Il ritorno in Puglia è stato anche un ritorno alle origini. “Qui ho tanti amici, i ricordi sono infiniti, li ho mantenuti sempre soprattutto con chi è venuto a scuola con me alle elementari”.