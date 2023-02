Uno spot video sulle bellezze di Vieste, anteprima alla Bit di Milano. “Ancora tante potenzialità da esprimere”

È stato presentato nell’ambito della conferenza stampa che si è tenuta all’interno del Padiglione Puglia alla Bit di Milano, il nuovo spot promozionale sulla città di Vieste curato dal regista Igor Borghi. Uno spot che racconta la bellezza senza tempo di Vieste, così bella da spiazzare persino la tanto esaltata intelligenza artificiale, ultima chiacchieratissima frontiera della tecnologia. “La città di Vieste – spiega l’assessora al Turismo, Rossella Falcone – sta lavorando tantissimo per il consolidamento turistico di una delle destinazioni più ambite dai turisti italiani ed europei. Sono convinta che Vieste abbia ancora tantissime potenzialità da esprimere sia per Italia che per l’estero. Questo spot potrà essere di stimolo ulteriore per l’intero Gargano e per la Puglia”. Fra i protagonisti dello spot spicca accanto a una coppia di turisti, l’assistente vocale dei nostri smartphone. L’algida voce che ha una risposta per tutte le domande, sollecitata dalla ragazza ad indicare la cosa più bella di Vieste, questa volta non riesce a scegliere fra le bellezze della perla del Gargano.

L’enumerazione senza fine accompagna la coppia di giovani innamorati (e gli spettatori dello spot) nella scoperta dei motivi per cui vale la pena scegliere una meta con un’offerta così eterogenea. Lo spot consente così di presentare un gran numero di attrazioni senza ridursi ad un banale collage di immagini, proponendo invece la bellezza di Vieste come la complice ideale per una storia d’amore. Alla freddezza della voce sintetica lo spot oppone infatti il calore di un sentimento che sembra sbocciare ad ogni inquadratura, descritto dal regista Igor Borghi con i colori caldi e saturi dell’estate.

La sua struttura, così semplice e immediata, permette inoltre allo spot di essere tradotto facilmente. Si presta bene quindi anche ad una diffusione internazionale, quella più indicata per una destinazione capace di accogliere un turismo che pesca in un bacino ben più ampio dei confini nazionali. Lo spot sarà veicolato sui canali nazionali della tv in primavera con l’obiettivo di far conoscere la bellezza del Gargano al grande pubblico. A rafforzare il senso dell’immagine promozionale del progetto, le fotografie di Joseph Cardo. Meticoloso e attento ai dettagli, Joseph supervisiona la regia di ogni shooting e sembra quasi giocare durante la performance. Artistici o commerciali, tutti i lavori portano il suo segno: la bellezza “senza tempo”, colta e immortalata attraverso un rapporto empatico col soggetto. Ogni immagine emerge poi in tutta la sua unicità negli schemi dell’impaginato, negli spot e nei fashion film. E le immagini di Vieste saranno veicolate sui canali web.