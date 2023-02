Allarme incidenti sulla Foggia-San Severo, l’appello urgente: “Rendere gratuito il transito autostradale”

Rendere gratuito il transito autostradale tra i caselli di Foggia e San Severo e viceversa per incentivare l’uso di una arteria più sicura e meno congestionata alla luce dei numerosi e tragici incidenti che si verificano sulla strada statale 16 nel tratto tra le due città pugliesi. È il senso della lettera inviata dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, al prefetto del capoluogo dauno Maurizio Valiante dopo l’ultimo “terribile incidente mortale”, si legge nella missiva, costato la vita a un uomo di Manfredonia, di 62 anni. Il primo cittadino chiede a questo proposito al rappresentante territoriale dello Stato la convocazione di Anas e della Società Autostrade per l’Italia. Il tema è stato già affrontato in precedenti interlocuzioni e riunioni. “L’adozione del provvedimento si rende necessario ed urgente”, conclude Miglio. I lavori di ammodernamento del tratto della statale 16 Foggia-San Severo è stato finanziato con circa 130milioni di euro ma i cantieri ancora non partono.