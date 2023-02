Ennesimo tentativo di rapina in tabaccheria, proprietario scaccia malviventi con un bastone

Bastonate per mettere in fuga i ladri che tentavano una rapina in tabaccheria. È successo a San Severo. Il titolare della rivendita “Giancola” di via Solis, ha reagito all’ennesimo tentativo di furto sventando il colpo. Secondo la ricostruzione, due uomini a volto coperto, armati di coltello, si sono presentati nell’esercizio intorno alle 20 nell’attività per prelevare l’incasso. Ma la reazione repentina del proprietario avrebbe fatto desistere i malviventi. Uno dei due avrebbe provato a lanciare il coltello verso l’uomo prima di scappare, senza tuttavia colpirlo.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui