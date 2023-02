Strade e marciapiedi in stato comatoso a Foggia. Intanto la monnezza dilaga soprattutto nelle periferie

Strade e marciapiedi in stato comatoso a Foggia. L’ultima segnalazione arriva dal “Comitato La Società Civile”. “Segnaliamo lo stato dei marciapiedi e del verde pubblico presso Villaggio Artigiani – scrivono -. I video nello specifico sono girati a Via di San Giuliano e Via degli Artigiani, arterie principali della zona. Nelle traverse la situazione è addirittura peggiore. L’evidenza dimostra che non c’è cura o trattamento alcuno da mesi e mesi. Le erbacce hanno completamente invaso i marciapiedi rendendoli impercorribili. È uno scenario degno della famosa serie tv The Last Of Us. Eppure verde pubblico, conchette e marciapiedi dovrebbero essere attualmente sotto la gestione di un unico appaltatore. Dovrebbero”.

Intanto, non va meglio la situazione dei rifiuti in città: anche qui non mancano le segnalazioni dei cittadini. L’ultima da via Parini, periferia di Foggia dove viene abbandonato di tutto: armadi, divani, materassi, scrivanie e molto altro ancora.