Cittadini si rimboccano le maniche, ripulite dai rifiuti tre vie della città di Foggia

Anche questo week-end il gruppo di cittadini de La Via della Felicità di Foggia, è intervenuto in tre vie della città con la raccolta dei rifiuti abbandonati.

I volontari, dopo essersi incontrati in Corso Roma, hanno raccolto i rifiuti come plastica, mozziconi, cartacce, lattine e molto altro, lungo Via Colombo, Via Gissi e Viale Michelangelo.

Il lavoro ha dato i suoi frutti, infatti ben dieci sacchi di “degrado urbano” sono stati raccolti e smistati nei vari cassonetti.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, non vuole criticare il lavoro della municipalizzata, ma si è resa conto che spesso non è sufficiente ed è per questo che ha voluto creare questa iniziativa di supporto.

“Lo scopo con il quale è nata la nostra attività era quello di eliminare il degrado urbano ma anche quello di dare un buon esempio” – afferma Marina – “ecco perché oltre alla raccolta rifiuti consegniamo anche l’opuscolo de La Via della Felicità, una guida al buon senso laica scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard.

Chiunque voglia essere d’aiuto è ben accetto; servono guanti e tanta buona volontà. Tutta la restante attrezzatura verrà consegnata dai volontari al luogo di ritrovo.