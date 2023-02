Al Bano da Sanremo alla Capitanata per festeggiare i suoi 80 anni. “Il Festival? Uno dei più belli in assoluto”

Reduce dalla performance sul palco del Festival di Sanremo, insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Al Bano Carrisi di ritorno dalla città ligure ha fatto tappa in provincia di Foggia, a Bovino, dove ha trascorso una piacevole giornata tra passeggiate nel centro storico, un pranzo tipico in una masseria e un caffè al bar. Al Bano non ha esitato a firmare autografi e a scattare selfie con i tanti fans presenti. Prima di prendere parte ad un incontro pubblico, il cantautore di Cellino San Marco ci ha concesso una lunga intervista.

Il trio delle meravigle, i tre tenori pop, il dream team della canzone italiana, i vincitori morali del Festival di Sanremo. “Ma no, il vero vincitore è stato Mengoni, ed è giusto così. La sua è stata davvero una bella canzone. Io con Massimo e Gianni eravamo solo di passaggio all’Ariston per ricordare a tutti che esistiamo anche noi. Penso che ci siamo difesi bene, abbiamo saputo dimostrare che nonostante l’età siamo ancora in grado di saper allietare il pubblico. Che Sanremo è stato? Fantastico, uno dei più belli in assoluto, il più bello dell’era Amadeus. È successo di tutto, non sono mancate le polemiche senza delle quali non è Sanremo”. Infine il siparietto con il sindaco di Bovino, Enzo Nunno, che gli fa gli auguri per gli 80 anni. “4 volte 20, non 80 caro sindaco”.