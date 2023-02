Inseguimento con auto rubata, all’interno cavi delle linee elettriche. Tre denunciati

Tre uomini, residenti in Puglia, sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri del comando provinciale di Potenza nel corso di controlli finalizzati a contrastare i furti. A Oppido Lucano, lungo la strada statale 96 bis, sono stati notati due autoveicoli sospetti che procedevano a breve distanza, come in una staffetta, e poi si fermavano in una piazzola di sosta. Nel tentativo di sfuggire al controllo, i conducenti dei due mezzi hanno accelerato e ne è nato un inseguimento di circa tre chilometri, con manovre anche azzardate, finché hanno deciso di fermarsi. I tre sono stati identificati e perquisiti: sono uno straniero e due pugliesi.

Una delle due autovetture era rubata in provincia di Foggia, inoltre riportava due targhe diverse, quella anteriore del tutto falsa e quella posteriore rubata alcuni mesi prima da un diverso veicolo. A bordo è stato sequestrato un ammasso di cavi rubati a linee elettriche a media/alta tensione, il cui rame era già stato estratto. Tutti e tre sono stati denunciati per ricettazione. Si tratta del secondo furto di cavi in rame che è stato sventato dai carabinieri in pochi giorni. (Adnkronos)