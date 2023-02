Cerignola, altri tre punti pesanti in ottica play off. Avellino battuto in rimonta 3-1

Raffaele Russo illude l’Avellino, Achik segna due gol dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore e regala al Cerignola altri tre punti pesanti in ottica playoff. La rimonta dei padroni di casa viene completata da Malcore che sigla il definitivo 3-1. Il portiere dell’Avellino evita ai suoi un passivo più pesante. Il Cerignola vola sulle ali dell’entusiasmo e si regala una domenica sera entusiasmante battendo una squadra dal passato prestigioso come l’Avellino. Sugli scudi Achik di gran lunga il migliore in campo e schierato oggi da Pazienza al posto di Malcore nel tandem d’attacco con D’Andrea. La vittoria di oggi nella giornata che ha registrato la prima sconfitta in assoluto della capolista Catanzaro, permette al Cerignola di superare il Foggia in quarta posizione.