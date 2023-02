Terribile incidente sul lavoro nel Foggiano, braccio resta incastrato nel macchinario. Operaio perde arto

Stava lavorando alla produzione di paglia da canapa quando in braccio destro è rimasto incastrato nel macchinario che stava utilizzando: vittima dell’incidente sul lavoro un operaio di 41 anni, a cui è stato amputato l’arto. È accaduto in un’azienda che si trova in località Borgo Tressanti a Cerignola, nel Foggiano. L’uomo, dopo essere stato soccorso e condotto all’ospedale di Cerignola, è stato trasferito al Policlinico di Foggia, dove ora è ricoverato. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate alla Polizia. Lo Spesal sta accertando la posizione lavorativa dell’operaio. (Ansa).