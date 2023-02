Gelo totale in aula e i ragazzi disertano le lezioni. Nervi tesi (e incredulità) al “Galilei-Moro” di Manfredonia

Un guasto all’impianto di riscaldamento del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia che nessuno riesce ancora a risolvere. Cosa sta succedendo in uno dei più grandi istituti scolastici della provincia di Foggia? Mistero. Cambiano i tecnici, resta il guasto. Le aule non si riscaldano, e i ragazzi disertano le lezioni. Protestano anche i genitori che questa mattina hanno organizzato un sit-in all’ingresso della scuola. “I nostri figli a queste condizioni non li mandiamo in classe. È impossibile stare in aula a nemmeno 10 gradi. È una vergogna. Assurdo che in due mesi nessuno abbia ancora individuato il problema. Dalla scuola non ci dicono nulla, liceo e Provincia si rimpallano le colpe e chi subisce sono solamente i ragazzi. Abbiamo interpellato l’Asl Foggia, ma anche loro latitano. Siamo molto arrabbiati”.

Oggi con le nostre telecamere siamo entrati all’interno del Liceo e con un termometro abbiamo misurato la temperatura: 9, al massimo 10 gradi. “Non ci sono le condizioni per stare in classe – racconta la rappresentante d’istituto Marta Prencipe -. Secondo le norme vigenti la temperatura non dovrebbe scendere sotto i 18 gradi con un grado di tolleranza. Le informazioni che ci comunicano sono sempre molto confuse, ci dicono che c’è una perdita alla caldaia che nessun tecnico riesce ancora a sistemare. È una storia che va avanti da novembre. Siamo stanchi”.

Il dirigente scolastico è fuori sede, parliamo con il suo vice, Domenico Scaramuzzi. “Cosa volete che vi dica. Abbiamo più volte interpellato la Provincia che è l’ente proprietario della scuola, la risposta fino ad oggi è che ci mandano l’operaio che viene semplicemente ad accendere la caldaia, non a sistemare il guasto”. E la Provincia che dice? “I ragazzi hanno ragione a protestare per il freddo, ma la mia dirigente mi ha confermato che l’impianto attualmente è funzionante. Ci vorrà solo un po’ di tempo per ripristinare la giusta temperatura nelle aule”.