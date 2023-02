Apre nuovo MD a Foggia, 15 assunzioni per il punto vendita di via Gandhi

Aperto a Foggia in via Gandhi il terzo MD in città che porta a 11 il totale nella provincia e a 52 quello regionale. Il nuovo punto di vendita completo, moderno e comodo da raggiungere, sostituisce il negozio di via Furore, poco distante da via Gandhi, che con i suoi 850m2 non era più in grado di rispondere a una domanda cresciuta in parallelo con lo sviluppo del quartiere e l’incremento degli abitanti.

Il punto vendita di via Gandhi si colloca tra gli store più estesi dell’insegna con i suoi 1872 m2 di superficie, di cui circa 1300 destinati alla vendita principalmente alimentare, e ha richiesto un lungo e complesso lavoro di consolidamento e ripristino del terreno. Il fabbricato dispone delle migliori tecnologie moderne a basso consumo energetico con pannelli fotovoltaici, impianto d’illuminazione a Led.

Il format adottato è il più recente e innovativo di MD, connotato chiaramente fin dal nome, “La Via del Fresco” da un predominio dell’offerta dei prodotti freschi e freschissimi sempre più richiesti nella spesa quotidiana, a partire dall’Ortofrutta che negli MD rappresenta un reparto d’eccellenza, fino al ready to eat, alla 4° gamma, alle zuppe pronte. “La Via del Fresco” è ben contrassegnata e continua poi lungo il perimetro con il reparto del Pane, confezionato e dorato, della Pasticceria fresca, della Gastronomia, della Macelleria servita con un’offerta ampliata di prodotti semilavorati e pronti da cucinare e il laboratorio a vista, il banco dell’Ittico che presenta un’offerta completa di pesce fresco pulito e confezionato.

La pianta è rettangolare con sei ampie corsie e 5 casse, suddivisa in “mondi di consumo” ben identificati che rendono la spesa un’esperienza semplice e piacevole oltre che conveniente e di qualità anche grazie a un’ampia gamma di prodotti provenienti dallo stesso territorio.

L’offerta alimentare continua con la gamma ampliata del banco dei Salumi e Formaggi confezionati e l’Enoteca con le famiglie dei vini Lettere dall’Italia® e gli autoctoni di Enotrium®.

Le aree dedicate alle marche MD, da Lettere dall’Italia®, selezione di eccellenze DOP, DOCG, IGP, alla linea salutistica Vivo Meglio, alla gamma della linea BIO registrano un incremento merceologico che rispecchia la crescita di bisogni emergenti soprattutto nelle aree funzionali, come i prodotti senza lattosio, il gluten free e gli alimenti proteici. Così come i prodotti della linea Lettere dall’Italia® orientati al benessere animale, che non prevedono l’utilizzo di antibiotici negli allevamenti fin dalla nascita.

Grocery Secco e Dispensa in questo nuovo format MD sono organizzate per aree di consumo complementari per facilitare la scelta del cliente, migliorando e velocizzando il processo di acquisto.

Il reparto Non Food, infine, occupa un maggior spazio espositivo, motivato anche dalla crescita esponenziale del click & collect e della piattaforma di vendita online MDWEBSTORE.IT.

L’organico del nuovo punto vendita è di 15 addetti di età media 37 anni. L’orario di apertura è dalle 8.30 alle 20.30 da lunedì a domenica. A disposizione dei clienti un parcheggio da 104 posti.