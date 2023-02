La Cipolla Bianca di Margherita Igp star al “Fruit Logistica”. Intanto si conferma al top per le vendite

Il Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla bianca di Margherita Igp anche quest’anno sarà presente a Fruit Logistica. L’eccellenza pugliese parteciperà dall’8 al 10 febbraio all’appuntamento di Berlino con uno stand dedicato. Il prodotto Igp avrà l’opportunità nella tre giorni tedesca di consolidare la propria visibilità con gli operatori di settore e la grande distribuzione, italiani e stranieri.

“Far conoscere e apprezzare il nostro prodotto fa parte dei nostri primi obiettivi – spiega Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp -. Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un’estrazione a sorte per tutti coloro che visiteranno il nostro stand. In palio ci sono due premi che consistono in ceste realizzate con i prodotti del territorio. Durante l’evento – prosegue – verranno tramesse dirette dalla fiera per far vivere il clima che si respira in una delle più importanti iniziative al mondo dell’ortofrutta e la nostra attività di promozione. Seguiteci sulle nostre pagine social come Cipolla Bianca di Margherita Igp”.

Il Consorzio di Valorizzazione e tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp nel 2022 ha registrato una conferma delle vendite del prodotto certificato sui 30mila quintali circa, vendite sempre più spostate verso la grande distribuzione. Lo stand dedicato alla cipolla margheritana Igp si trova in Hall 4.2 C-22 stand nr. 7. Sono previste anche degustazioni dei prodotti.

La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.