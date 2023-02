Interessi e poltrone a Manfredonia, M5S: “Questa maggioranza non esiste più. Liberate la città”

“Abbiamo assistito allibiti ai diversi comunicati stampa e post sui social dei vari consiglieri di maggioranza e di alcune forze politiche, come FdI, contro il sindaco Rotice“. Lo riportano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a Manfredonia, Raffaele Fatone e Gianluca Totaro.

“Uno stallo politico che sta portando alla morte della nostra città – proseguono -, di ogni sua attività di indirizzo politico e di crescita. A questo punto sentiamo il dovere come gruppo politico, giovane e lontano da vecchie logiche di potere, di dichiarare tutto il nostro dispiacere nonché la forte preoccupazione per questa spiacevole situazione in cui è improvvisamente caduta Manfredonia, appena uscita da poco più di un anno da un pesante commissariamento durato due anni. Prendiamo atto che l’attuale maggioranza non esiste più, ormai è chiaro a noi, come ai cittadini, che semmai questa rottura dovesse ricomporsi, sarebbe solo per meri interessi personali e di poltrona di qualcuno, che nulla hanno a che vedere con il bene della città”.

E concludono: “Il vaso è ormai rotto e rimettere assieme i cocci sarebbe solo un vano tentativo di tutelare gli interessi personali di una parte della maggioranza che magari oggi sta provando a ricavare dalla situazione ulteriori ‘poltrone’. Tutto questo fa male a Manfredonia, per questo chiediamo che questa maggioranza faccia un passo indietro, rompendo questo silenzio imbarazzante a cui le forze di maggioranza e i loro rappresentanti ci stanno abituando. Liberate Manfredonia adesso da questo stallo politico”.