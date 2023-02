Caffè delle Rose, chiusura dopo 30 anni di attività. Il titolare: “Non ci aspettavamo tutto questo affetto”

La notizia è rimbalzata in maniera virale sui social per l’affetto e il dispiacere che si sono scatenati dopo aver appreso che il prossimo lunedì 6 febbraio il Caffè delle Rose chiuderà definitivamente i battenti. Con un annuncio sui social i titolari Giovanni, Luisa ed Erminia hanno salutato tutti i clienti che in questi ventisette anni hanno affollato il bancone dello storico bar in viale Di Vittorio.

Un cartello giallo campeggia vicino alla cassa per avvisare che proprio in occasione dell’anniversario dell’apertura i titolari hanno deciso di congedarsi per godersi finalmente il meritato riposo. In trent’anni, il Caffè delle Rose, è stato il punto di riferimento per le colazioni dei lavoratori, per i dolci che hanno allietato i momenti speciali della vita dei clienti così come le notti dei ragazzi che lo sceglievano per “il cornetto di mezzanotte”.