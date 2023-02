“Trasformazione a tempo indeterminato full-time dei vostri contratti”. La lettera ai dipendenti di Ase Manfredonia

“Trasformazione contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato”. Questo l’oggetto di una nota di Raphael Rossi, amministratore unico di Ase, l’azienda dei rifiuti di Manfredonia. La missiva inviata “a 17 lavoratori aziendali firmatari del contratto a tempo indeterminato”.

“Carissimi colleghi,

vi scrivo per confermarvi la trasformazione a tempo indeterminato full-time dei vostri contratti di lavoro a tempo determinato avvenuta in data 30 gennaio 2023 e già prevista fin dalla selezione pubblica del giorno 11 ottobre 2021 cui avete partecipato.

Mi ha fatto un grande piacere firmare i nuovi contratti a tempo indeterminato, e stante la reciproca soddisfazione espressa sul nostro operato, mi corre l’obbligo di fare alcune doverose raccomandazioni e precisazioni in merito, oltre a formularvi i migliori auguri per il prosieguo dell’attività lavorativa nella nostra Ase spa.

Sono certo che cogliate per l’azienda e per la città, l’importanza della trasformazione del Vostro rapporto di lavoro in una attività stabile nel tempo, avvenuta in un contesto nazionale e mondiale attuale, come è noto, davvero difficile, dove nulla deve essere dato per scontato. Anzi, da parte di Ase spa vi è stato un lavoro meticoloso in questo periodo, di controllo dei conti e dei programmi di spesa che ha visto contraddistinta una volontà aziendale, sindacale e comunale fortemente rivolta ad ottenere la Vostra stabilità lavorativa e, quindi, di conseguenza quella delle vostre famiglie.

Abbiamo mantenuto tutti gli impegni così come erano stati indicati e fissati fin dall’avvio della Selezione Pubblica di riferimento, ma non è stato certamente facile per molteplici fattori a noi tutti ben noti.

L’azienda quindi ha fatto la sua parte e continuerà a farla. Ora tocca a Voi. Ognuno di Voi, ognuno di Noi, nel proprio lavoro deve fare la propria parte. Abbiamo la fortuna di lavorare per la pulizia e l’ambiente nel nostro territorio. Dobbiamo farlo con amore. Dobbiamo prenderci cura delle nostre strade e piazze, dei giardini e dei viali ed essere pazienti se i cittadini non rispettano sempre le regole, sapendo di essere noi al loro servizio e non il contrario. Siamo operatori a servizio della bellezza e della vivibilità del territorio. Dobbiamo essere fieri del nostro lavoro.

Dobbiamo, ciascuno per il proprio compito, sapere che facciamo un lavoro essenziale per la città di Manfredonia e mettere in questo tutta la nostra energia e passione. Questo è il nostro compito e la nostra missione”.