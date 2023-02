Freddo lascia “scoperti” i polmoni, 5 mosse per proteggerli. Le dritte di Foschino Barbaro dell’UniFg

In inverno si è più esposti alle infezioni respiratorie. Il freddo inibisce infatti alcuni importanti sistemi di difesa del nostro organismo da virus e batteri, riducendone la risposta immunitaria. Secondo un recente studio, le basse temperature provocano una diminuzione delle vescicole extracellulari presenti nel naso, “guardiani” che di solito neutralizzano i virus prima che abbiano modo di infettare le cellule; mancando il filtro naturale del naso, i polmoni sono particolarmente esposti a infezioni. “Ai rischi legati all’azione sull’organismo delle basse temperature tipiche dell’inverno vanno aggiunti anche i fattori che danneggiano i polmoni tutto l’anno, come il fumo, l’inquinamento e l’azione dei radicali liberi che sono alla base dello stress ossidativo – rileva Maria Pia Foschino Barbaro, Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio – Università di Foggia, Policlinico di Foggia, curatrice del vademecum “Viaggio nel respiro – edizione inverno”, nuova iniziativa educazionale della campagna ‘Proteggi i tuoi polmoni’, promossa da Zambon Italia – ecco perché, soprattutto d’inverno, è importante adottare accorgimenti e avere buone abitudini che aiutino l’organismo a contrastare lo stress ossidativo, per esempio favorendo la produzione del glutatione grazie a micronutrienti ricchi di anti ossidanti o sostanze come l’N-Acetilcisteina”.

Sono cinque le mosse principali per proteggere i polmoni. 1. La protezione inizia da bocca e naso, che vanno tenuti coperti all’esterno, ma anche nei luoghi chiusi affollati con la mascherina. È importante anche inspirare con il naso ed espirare con la bocca. 2. Per ridurre il rischio di infezioni è importante evitare gli sbalzi di temperatura, lavarsi spesso le mani, coprire naso e bocca quando si starnutisce o tossisce, cambiare l’aria nei locali, mangiare frutta e verdura. Sono inoltre utili le vaccinazioni, una prima linea di difesa importante per evitare complicanze anche gravi, soprattutto per anziani e bambini. 3. Non c’è peggior nemico del fumo per la salute dei polmoni. “I mesi invernali, proprio per le basse temperature che non invogliano a uscire all’aperto – sottolinea Foschino Barbaro – potrebbero rappresentare il momento giusto per smettere”. 4. È bene areare gli ambienti spesso e pulire i filtri dei condizionatori. 5. Attenzione allo stress ossidativo: una spia è il deficit di glutatione, il principale antiossidante delle cellule umane. È possibile stimolarne la produzione con sostanze antiossidanti che agiscono contro i radicali liberi e possono così supportare il nostro organismo a reagire contro batteri e virus. Su www.proteggiituoipolmoni.it è possibile consultare tutti i materiali della campagna. (Ansa).