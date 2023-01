Mancano medici, il “Riuniti” di Foggia richiama i camici bianchi in pensione. “Rischiamo di non poter garantire assistenza”

È sempre più grave la carenza di medici negli ospedali pugliesi.Al Policlinico “Riuniti” di Foggia, il direttore generale Giuseppe Pasqualone per tamponare l’emergenza ha pensato di richiamare i camici bianchi in pensione. L’atto, firmato ieri, riguarda la struttura complessa aziendale di Neonatologia – oltre a “Nido e STEN” -, che “opera in condizioni altamente critiche a causa della carenza di personale medico, con il grave rischio di non poter garantire il minimo standard per poter assicurare la risposta in termini assistenziali alla pressante richiesta da parte del territorio dell’intera provincia che, essendo di confine con altre regioni, è chiamata ad accoglier le istanze da parte dei territori limitrofi”.

Ad avallare la decisione è stata la Regione Puglia che, con una nota del 30 agosto scorso, ha autorizzato i manager delle aziende sanitarie alla stipula di di contratti di lavoro autonomo con i medici collocati in quiescenza, prevedendo un compenso pari ad 60 euro lordi a ora. La “finestra” per poter contare su questa procedura terminerà alla fine del 2023, come previsto dalla legge 122 del 4 agosto 2022. “È stata esperita ogni attività volta a reperire graduatorie anche di discipline equipollenti ed affini anche in ambito del Servizio Sanitario Regionale, senza tuttavia reperire tutte le risorse umani sufficienti allo scopo – fanno sapere dall’ospedale -. Al fine di garantire personale medico, si è reso necessario indire un bando di concorso pubblico per la copertura di 4 posti di dirigente medico, con scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione fissata al 19 dicembre 2022. Nelle more delle fasi preliminari e propedeutiche all’espletamento della richiamata procedura selettiva, i competenti uffici aziendali hanno provveduto a porre in essere ogni azione diretta a garantire temporaneamente il necessario personale medico. È stato attivato un avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico nella disciplina, con termine per la presentazione delle domande fissato al 18 novembre 2022. Per questo avviso però non è pervenuta nessuna domanda, rendendo, in tal modo la procedura deserta. A fine dicembre si è disposto, dopo aver recepito le domande di partecipazione alla procedura concorsuale sopra richiamata di approvare, in via del tutto provvisoria e d’urgenza una prima graduatoria, in base ai soli titoli di carriera (per un massimo di punti 10), stabilendo la precedenza, a parità di punteggio, per i candidati di età anagrafica più giovane e di stabilire l’utilizzo di tale graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e tale procedura è andata altresì deserta”.

Pertanto, si è deciso di puntare sulla vecchia guardia. Un provvedimento obbligato, con durata da sei mesi ad un anno, per tentare di trovare una rapida risposta capace di garantire la tenuta dei servizi. E assicurare l’assistenza ai pazienti. Su questo fronte si è mossa anche l’Asl di Foggia, a dimostrazione della difficoltà oggettiva di trovare soluzioni per assecondare la necessità di personale nei reparti.

