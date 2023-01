La commissione del Comune di Foggia ha il suo comunicatore. Rinuncia Labia, arriva Gabaldi

È già in servizio il comunicatore del Comune di Foggia, selezionato con concorso pubblico. Dovrebbe essere finito quindi il silenzio della commissione straordinaria presieduta da Marilisa Magno (in foto). Il comunicatore, infatti, dovrà intessere rapporti con la stampa e con la comunità, notiziando gli atti e le scelte più importanti della commissione. Sarà chiamato anche ad organizzare almeno una conferenza stampa al mese. O almeno questi sono i propositi sulla carta.

Il giornalista Natale Labia, il candidato vincitore, ha rinunciato all’assunzione dell’impegno, considerato, fanno sapere dal Palazzo, troppo gravoso e “impiegatizio”. A seguito della rinuncia, l’Ente ha ritenuto di provvedere allo scorrimento della graduatoria contattando il successivo idoneo, Claudio Gabaldi, per acquisirne l’accettazione all’assunzione.

Gabaldi, giornalista televisivo di lunghissimo corso e colonna portante per tanti anni di TeleNorba, ha accettato e per l’anno 2023 dal 1 febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 avrà un contratto di 36.184,03 euro lordi e per l’anno 2024 dal 1 gennaio 2024 al 31 luglio 2024 un contratto pari a 23.026,20 euro.

Gabaldi, insomma, sarà in forza per diversi mesi anche nel corso del mandato del nuovo sindaco eletto nell’autunno del 2023, dopo il lungo scioglimento.

Si chiude quindi un capitolo che aveva lasciato non pochi strascichi nella categoria. Non erano mancate critiche sul meccanismo di selezione, che prevede solo una valutazione dei titoli ed un esame orale di diritto amministrativo e di pochi rudimenti deontologici, oltre ad una piccola prova di inglese e di informatica.

Tutti i candidati, come già accadde in un altro concorso sempre per addetto stampa in epoca Landella, non si sono misurati su casi di comunicazione, non si sono cimentati con la scrittura di un comunicato stampa o con la produzione di un video o di un post o story social né sono stati giudicati sulla loro capacità di problem solving come portavoci, ma sono stati valutati in maniera asettica su materie spesso non collegate alla competenza giornalistica.