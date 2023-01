Visita dell’ordinario militare al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia

Questa mattina S.E. Reverendissima monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia.

Monsignor Marcianò è stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, dal Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Ricci, dal Cappellano Militare, Padre Tommaso Chirizzi.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte rappresentanze di finanzieri di tutta la provincia, l’ordinario militare ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalle fiamme gialle in prima linea in un territorio caratterizzato da fenomeni criminali pervasivi e diffusi.

L’Ordinario Militare ha esaminato le dinamiche del confronto tra le forze che tutelano il bene e la legalità evidenziando l’interdipendenza con i fenomeni sociali e culturali nella risposta all’illegalità diffusa. Monsignor Marcianò ha, inoltre, evidenziato la centralità delle dinamiche economiche nella società moderna, sottolineando il ruolo del Corpo a tutela delle persone oneste dall’aggressione della criminalità.

Al termine della visita, i finanzieri del Comando Provinciale hanno donato all’Ordinario Militare una riproduzione dell’icona raffigurante San Matteo Apostolo, patrono delle Fiamme Gialle, custodita nel convento di San Marco in Lamis.