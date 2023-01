Ricerca di personale nei Centri per l’Impiego della provincia di Foggia: in testa il settore terziario e secondario

É possibile leggere i dettagli degli annunci di lavoro sul portale regionale “Lavoro per Te – Puglia”, impostando la ricerca per profilo professionale o per città. Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae al Centro per l’Impiego che ha pubblicato l’annuncio o accedere al sito tramite SPID e creare il proprio profilo professionale.

Inoltre, per chi è interessato ad esperienze lavorative in altri Paesi Europei, la rete di cooperazione dei servizi per l’impiego all’estero EURES segnala la ricerca di 30 figure professionali (10 animatori, 15 animatori per bambini e 5 istruttori fitness) per alcune strutture turistiche a Maiorca, Ibiza, Minorca o Andalusia. Sul sito Sintesi Foggia è stato pubblicato un avviso di avviamento a selezione (il cui requisito è aver concluso la scuola dell’obbligo) per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 posto profilo di “Custode/Uscere” (Cat. A) presso il comune di Peschici (Fg). Le candidature vanno inviate tramite PEC al CPI presso cui si è iscritti tra il 03 e il 10 febbraio prossimo. Infine, si segnala il bando per aderire ai progetti di Servizio Civile Universale: la selezione di 71.550 operatori in tutta Italia scade il 10 febbraio.

I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e raggiungibili tramite email o telefono. È possibile ottenere informazioni utili, contatti e ultimi aggiornamenti sul mondo del lavoro sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia.