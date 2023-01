Covid: in Puglia 9 morti e 531 nuovi casi, il 7,45 per cento dei test. Il bollettino del 19 gennaio

Oggi in Puglia si registrano 531 nuovi casi di positività al Covid su 7.127 test giornalieri per una incidenza del 7,45% (ieri 8%). Sono nove le persone decedute (ieri due). I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 193, nella provincia Bat 26, in quella di Brindisi 46, nel Foggiano 48, nel Leccese 129, in provincia di Taranto 84. Sono residenti fuori regione altri 3 positivi. Dei 16.558 attualmente positivi 232 sono ricoverati in area non critica (ieri 240) e 10 in terapia intensiva (ieri 12).