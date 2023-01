Aeroporti Puglia: il Molise punta su Foggia, vertice a Campobasso. “Gino Lisa può far crescere il territorio”

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha incontrato questa mattina, a palazzo Vitale, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Tema dell’incontro, che si inquadra – spiega una nota – nella proficua collaborazione istituzionale tra le due Regioni, consolidata dai rapporti di stima reciproca tra i presidenti Emiliano e Toma, le prospettive della connessione con l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, lo scalo più vicino al Molise. “Ci siamo confrontati sull’opportunità di valutare attentamente il potenziale interesse del territorio molisano ai servizi di collegamento offerti dall’infrastruttura aeroportuale di Foggia” ha detto il presidente Toma a margine dell’incontro, cui hanno partecipato anche il direttore commerciale Aviation di Aeroporti di Puglia, Nicola Lapenna, e il direttore del IV Dipartimento della Regione Molise, Manuel Brasiello. Dal 30 settembre 2022, la compagnia Lumiwings ha dato il via a regolari collegamenti di linea su Milano Malpensa e, nei primi giorni di dicembre, anche su Torino. A questi, a partire dalla primavera, si aggiungeranno i voli su Verona e Catania. “I collegamenti tra l’aeroporto di Foggia e il Molise – ha aggiunto in proposito il presidente della Regione – significano sviluppo, turismo e sinergie istituzionali”.

“Abbiamo accolto con grande piacere l’invito del governatore Toma – ha aggiunto il presidente di AdP Antonio Maria Vasile -. L’occasione è stata utile per conoscersi e illustrare il progetto legato allo sviluppo dell’aeroporto di Foggia, ma soprattutto per valutare come tale infrastruttura possa contribuire alla crescita di un territorio a noi vicino. Abbiamo inoltre recepito le richieste che ci sono state poste dal presidente per conto della Regione. Rispetto alle stesse, abbiamo garantito il nostro impegno affinche’ possano avere quanto prima un riscontro positivo”. Toma e Vasile hanno sottolineato come l’incontro di oggi rappresenti “il primo passo verso una collaborazione sempre piu’ stretta. Seguiranno nuovi confronti – hanno annunciato – per individuare opportunita’ di sviluppo in grado di apportare benefici concreti al territorio e ai cittadini molisani e al servizio offerto dallo scalo di Foggia”. (AGI)