Il Liceo Lanza di Foggia è “British”. Gli studenti ottengono le Certificazioni linguistiche IGCSE Cambridge

Il Liceo “Lanza- Perugini”, unico in provincia di Foggia registrato come Cambridge International School da parte dell’Università di Cambridge, accoglie la notizia del conseguimento, da parte di tutti gli alunni delle classi quinte dell’indirizzo Cambridge Mathematics, 5A – 5E e 5F, dell’importante certificazione IGCSE. Tale prestigioso risultato è il culmine di un percorso didattico matematico-linguistico che incoraggia gli studenti a sviluppare le proprie capacità matematiche come abilità chiave nella vita e come solida base per ulteriori studi, certificandone le competenze acquisite.

Cambridge IGCSE è, infatti, la certificazione internazionale più conosciuta al mondo, riconosciuta da autorevoli università e aziende e nella cui valenza il liceo classico “Lanza” ha fortemente creduto dal 2017.

“Complimenti vivissimi – sottolinea la dirigente scolastica Mirella Coli (in foto) – vanno alla docente Mara Marchesiello per l’incisiva azione svolta in qualità di referente dei Maths teachers, a tutto il dipartimento di Matematica e Fisica, ai docenti madrelingua, alle indispensabili professoresse Silvia Gliatta ed Emilia Verrengia, rispettivamente in qualità di School Support Coordinator ed Exams Officer, al personale amministrativo e soprattutto agli studenti del nostro liceo, di cui possiamo essere davvero tutti orgogliosi”.