Premio in Svizzera per l’artista foggiano Antonio Natale. Il coronamento di una carriera di successi

La WISe.Art, piattaforma internazionale di NFT ha deciso di conferire all’artista foggiano Antonio Natale il Premio WISe.ART Digital Art Excellence (GOLD) nella sezione Arte. La premiazione avverrà mercoledì 18 gennaio a Davos, Svizzera, durante il cocktail party presso l’Hotel Europe.

Biografia

Antonio Natale nasce a Foggia (Italia) il 13 maggio 1965 dove frequenta il Liceo Artistico e segue i corsi di Pubblicità, Cartellonistica e Fashion Design, mentre lavora come Disegnatore Pubblicitario e Illustratore Stampa per un popolare quotidiano pugliese. Nel 1984 si trasferisce a Roma per proseguire gli studi all’Accademia delle Belle Arti e si diploma nel 1988. Durante questi anni, fondamentali per la sua formazione, studia Incisione presso la Calcografia Nazionale di Roma svolgendo ricerche sulla Storia della Miti legati al modus operandi del Movimento Artistico Italiano “Nuova Maniera”. Lavora anche come arredatore d’interni.

Dopo la laurea, Antonio viaggia attraverso l’Europa e scopre gli espressionisti del nord, il cui impatto sarà fondamentale per la sua arte. I successivi 9 anni sono dedicati a nuovi progetti e nuove sperimentazioni su supporti diversi come Mappe della Città e Francobolli Postali. Estende anche le sue mostre in Europa e nel mondo.

Nel 1997 Antonio inizia a dipingere su Banconote Fuori Circolazione provenienti da tutto il mondo. Inizia inoltre un rapporto intenso ed epistolare con il Maestro Enrico Baj che presenta le sue opere durante la mostra del 2002 a Ro. esclusivamente su banconote fuori circolazione. Ha lavorato con molte importanti ONG e molti personaggi famosi sono nella sua famiglia di collezionisti. Fa anche parte di alcune importanti fondazioni di arte contemporanea in tutto il mondo. Dal 2013 Antonio è anche in mostra in quattro importanti musei del mondo, due dei quali in Medio Oriente.

Nel 2017, Antonio riceve il Premio ARGOS HIPPIUM, in riconoscimento per il suo eccezionale lavoro sulla scena artistica internazionale, portando onore e orgoglio al suo paese.

Antonio Natale è stato il destinatario del 4° International Arts Awards – The Golden Palette 2020 a Lugano, in riconoscimento dei suoi eccezionali risultati come artista internazionale.

Il 2021 è stato sinonimo di più successi per Antonio Natale, poiché gli è stato assegnato un altro premio, questa volta dai Mellow Art Awards in Asia. È stato scelto tra 13.000 voci. Nel luglio 2021 Antonio è apparso sulla copertina della prestigiosa rivista di lusso Ozero Komo promuovendo l’eccellenza italiana in Russia e nel mondo. Ad agosto, Antonio ha svelato un’auto d’epoca con uno dei suoi dipinti al Concorso d’Eleganza di Lugano e ha tenuto un evento espositivo parallelo al Municipio di Lugano (il Municipio). A settembre Antonio ha registrato la Puma GTE sulla piattaforma di The Motorchain, utilizzando la loro tecnologia blockchain e NFT, diventando il primo artista nella storia ad aver registrato un’auto d’arte in questo modo.

Oggi Antonio Natale vive e lavora tra Italia e Svizzera.