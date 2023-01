Gare truccate all’ospedale di Foggia, al dirigente viaggi e iPhone per ottenere gli appalti. “Qui il parroco sono io”

Un nuovo scandalo scuote il Policlinico Riuniti di Foggia. Dopo l’appalto per l’elisoccorso sono emerse altre presunte gare truccate in ospedale. Nell’operazione di procura e Guardia di Finanza sono state arrestate quattro persone: in carcere l’ingegnere Massimo De Santis, 62 anni, di Foggia (in foto). Ai domiciliari l’ingegnere Nicola Stefanelli, 56 anni, di Bari, Giovanni Amoruso, 57 anni, di Bari, e Marco Labianca, 36 anni, di Acquaviva delle Fonti (Ba).

De Santis, ex dirigente all’Asl poi passato al Riuniti e sempre molto chiacchierato, sarebbe stato un vero e proprio “ras”, capace di pilotare vari appalti in numerosi settori in cambio di regali: viaggi, arredamenti per la casa, telefonini iPhone e molto altro ancora. In una nota i finanzieri scrivono: “Significative le espressioni usate dal dirigente da cui si desumerebbe lo stato di soggezione di uno degli imprenditori. De Santis diceva: “Il parroco della chiesa qui sono io e ti devi rivolgere solo a me”. “O con me o contro di me”.

Stando all’impianto accusatorio, il dirigente dell’Area Gestione Tecnica avrebbe “abusato della sua qualità di pubblico ufficiale e dei suoi poteri” nell’affidamento di ricchi appalti. Tra questi il servizio di riqualificazione e attivazione delle 8 sale operatorie all’interno del blocco operatorio, il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, il servizio inerente alla viabilità interna ed agli accessi carrabili e pedonali e il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicinali e tecnici.

Si parla di “un vero e proprio reticolo di contatti tra imprese e pubblici ufficiali, con lo scopo di pilotare gli appalti, al fine di perpetrare i reati contro la Pubblica Amministrazione e ottenere illeciti guadagni”.