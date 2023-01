“Oro Rosso”, le storie di caporalato diventano musica. La Marca: “Questo album è il coronamento di un sogno”

La solidarietà diventa musica e ritmo, il mondo del sociale tradotto in canzoni. È Oro Rosso, l’album di Domenico La Marca, assistente sociale e professionista del Terzo Settore, autore di un vero e proprio progetto musicale nato dall’esperienza realizzata nel Centro Interculturale “Baobab-Sotto la stessa ombra” di Foggia. Il lavoro discografico, arrangiato da Bruno e Aldo Gorgoglione per la produzione di Clab Studios e dell’etichetta musicale Noteum, cui si aggiungono le collaborazioni dei musicisti Antonio Cicoria (batteria) e Luciano Pannese (basso), è stato sostenuto dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus.

“Questo album è il coronamento di un sogno – dichiara Domenico La Marca, in qualità di cantautore e chitarrista – poiché tutte le canzoni nascono da emozioni provate sul campo, sia quelle positive che quelle negative. Se questi brani riusciranno a emozionare e spronare all’impegno – continua La Marca – avranno avuto l’effetto sperato. La musica possiede una forza dirompente in grado di smuovere le coscienze, provocando un cambiamento nella comunità”. Oro Rosso, dunque, canta e racconta il sociale, come nella più impegnata tradizione dei cantastorie italiani, mettendo in musica temi coraggiosi e poco battuti nel panorama sonoro odierno. Intercultura, immigrazione, emarginazione, povertà, fragilità umane, dipendenze: sono questi i reali “protagonisti” degli otto brani contenuti nell’album. Di fatto, nascono dalle tante storie incontrate dal cantautore nel corso della sua ventennale esperienza nel mondo del sociale e vogliono essere l’occasione per riflettere e spronare all’azione, provando a immaginare una società più giusta e solidale”.