Incendio distrugge macelleria nel Foggiano, si indaga per dolo. La vittima: “Mai ricevuto minacce”

Un incendio ha danneggiato gravemente la scorsa notte una macelleria ad Apricena, nel Foggiano. L’attività è gestita da un 35enne di origine marocchina. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo ha distrutto il quadro elettrico e parte degli arredi interni. Al momento non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, ma gli inquirenti non escludono la matrice dolosa. Ascoltato dai carabinieri, il titolare del locale ha affermato di non aver mai ricevuto minacce e di non aver problemi con alcuno. In zona non sono presenti telecamere per la videosorveglianza. (Ansa).