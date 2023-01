Energas, da Manfredonia forti accuse a Meloni: “Il governo è intenzionato ad installare deposito gpl”

“Oggi ci ritroviamo per l’ennesima volta a ribadire la nostra più totale contrarietà al progetto Energas”. Lo riportano in una nota Unione Popolare Manfredonia e Rifondazione Comunista Manfredonia.

“Questo governo di centrodestra targato Meloni, Salvini e Berlusconi sembra che sia davvero intenzionato a proseguire nell’installazione del deposito di gas gpl (quindi totalmente scollegato dalla logica del caro energia, poiché il gas importato dalla Russia è metano), nei pressi della località Spiriticchio, territorio di Manfredonia.

La lotta andrà avanti, ma questa volta non può limitarsi al nostro territorio, è il momento di portarla nelle sedi istituzionali: chiediamo pertanto all’onorevole sipontino Gatta, deputato della maggioranza parlamentare, al sindaco Rotice e alla sua giunta e maggioranza consiliare, ancor più vigore e concretezza nella battaglia politica poiché il governo attuale è anche parte della loro espressione politica. Alla cittadinanza, ormai provata dalla lotta, chiediamo lo sforzo finale: a breve dovremmo mobilitarci per allontanare le intenzioni malvagie di chi certamente non ha a cuore la nostra terra!”.