A Foggia noleggiatore di auto sorpreso con 4 chili di droga, “agenda dello spaccio” e pistola. Arrestato 41enne

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma la Polizia ha arrestato a Foggia il 41enne Antonio Piserchia trovato in possesso di 3 chili e 800 grammi di hashish e 200 grammi di cocaina. Il 41enne, che ha precedenti per droga, in mattinata è comparso davanti al gip per la convalida del fermo e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore.

Piserchia lavora in un’agenzia di noleggio auto e moto ed è stato fermato durante un controllo in città. A seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di un’agenda con una serie di nomi che gli inquirenti ritengono possa essere una sorta di “contabilità dell’attività di spaccio”. A quel punto i poliziotti hanno perquisito anche un box in uso all’indagato al cui interno hanno recuperato una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, 38 panetti di hashish del peso di 100 grammi l’uno e 200 grammi di cocaina in parte già confezionata. (Ansa).