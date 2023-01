Consueto report settimanale del Policlinico Riuniti di Foggia sulla situazione Covid. Ad oggi risultano 4 pazienti in Malattie Infettive e 10 in Pneumologia. Altri due sono ricoverati in Rianimazione e 2 in Pediatria Covid. Il totale è di 18 pazienti con età media 69 anni, 50% uomini e 50% donne. Infine, 5 persone in Pronto soccorso sono risultate positive al virus.