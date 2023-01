Giocattoli e vestiti ai piccoli ospiti delle comunità delle Pie Operaie di San Giuseppe. A Foggia vince la solidarietà

È arrivata anche quest’anno la Befana presso il Centro socio-educativo diurno delle “Pie Operaie di San Giuseppe”, l’istituto che in città è sede delle comunità educative che accolgono i bambini e i ragazzi dai 3 ai 18 anni. Una realtà fondamentale sul nostro territorio, un punto di riferimento per quei minori in stato di abbandono o che vivono condizioni di disagio socio-educativo ed economico. Per l’occasione il club service Lions Foggia Umberto Giordano ha consegnato come di consueto, giocattoli e abiti in un momento di condivisione e festa per i piccoli ospiti della comunità, circa una trentina tra minori e adolescenti. A fondare la Congregazione delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe fu Madre Maria Agnese Tribbioli, una religiosa italiana, annoverata fra i giusti tra le nazioni per la sua opera a favore degli ebrei a Firenze durante l’Olocausto.

Per le sue eroiche virtù la Chiesa cattolica l’ha proclamata serva di Dio. Fu ricordata anche a Foggia nel 2018 con una manifestazione alla presenza di Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo emerito di Foggia-Bovino. L’Istituto è sorto per rendere concreto il carisma della Congregazione Pie Operaie di San Giuseppe, volute dal monsignore Fortunato Farina in città nel 1931. Da allora le suore offrono assistenza ai minori delle famiglie disagiate ma anche servizio di insegnamento, catechesi, apostolato nelle case di spiritualità e accoglienza. Nel corso del tempo non sono mancate le collaborazioni con altre realtà del territorio, dalle istutizoni alle associazioni presenti che offrono il proprio supporto come ogni anno accade con i doni dell’Epifania consegnati dai Lions.