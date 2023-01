Elezioni provinciali: nel centrodestra volano gli stracci. Tra i litiganti gongola Nobiletti, in pole per la vittoria

È guerra aperta nel centrodestra tra il presidente della Provincia Nicola Gatta e i sostenitori della candidatura “identitaria” alla presidenza del leghista sindaco di Lesina Primiano Di Mauro, sottoscritta non solo dai salviniani, ma anche da Nino Santarella, Gianni Rotice e Antonio Potenza. I sottoscrittori delle diverse opzioni politiche cominciano a contare i voti ponderati e le fasce dei Comuni di appartenenza. Con l’assenza di Foggia, comune sciolto per mafia, che valeva più di 750 voti, è stata riattribuita la ponderazione per i Comuni intermedi, che vanno dai 10mila abitanti ai 25mila, con un voto di 227. Questa fascia comprende Comuni che sono diventati determinanti soprattutto per la vittoria di Giuseppe Nobiletti (in alto, in foto, con i rappresentanti locali del centrosinistra), candidato emilianista e sindaco di Vieste.

Valgono 227 voti ponderati cadauno i consiglieri comunali di Orta Nova, San Marco in Lamis, San Nicandro, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore e Apricena. Fatta eccezione per la città del marmo tutti gli altri sono a guida o emilianista o Pd. “Non c’è partita per Gatta e Di Mauro, con la loro divisione hanno decretato la fine dei giochi del centrodestra. Anche noi siamo cristiani e staremo con Nobiletti, l’amministrazione Pitta è fondamentale”, osserva il consigliere regionale Antonio Tutolo che usa il noi per indicare il voto del cognato consigliere lucerino Antonio Checchia, del valore di 350 voti ponderati.

Manfredonia, che col suo peso ponderato di 350 voti cadauno avrebbe potuto essere importante per l’elezione del presidente con un solo candidato di centrodestra, si spaccherà. I consiglieri di maggioranza si divideranno: il sindaco Rotice con gli eletti Lucia Trigiani, Giovanni Sventurato, Giovanna Titta, Mary Fabrizio, Michele Paglione e Davide Marasco voteranno per Di Mauro contro gli otto azzurri più il meloniano Adriano Carbone per Gatta. Tutti compatti invece i voti di Nobiletti, con 9 consiglieri nel Golfo comprese le due pasionarie civiche Maria Teresa Valente, ieri in riunione con gli emilianisti, e Giulia Fresca. Giuseppe Nobiletti ha dalla sua ha anche i due voti dei consiglieri sanseveresi di Nazario Tricarico, che hanno firmato, laddove invece l’azionista Gigi Marino voterà per Nicola Gatta.

Intanto il segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai è critico nei confronti del presidente uscente. Ecco la sua nota.