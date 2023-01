“Azione” di Calenda si struttura in Puglia, sei assemblee verso congresso. Appuntamento anche a Foggia

“Azione” di Carlo Calenda si struttura in Puglia. Dopo la nascita del gruppo in Consiglio regionale, tra fine gennaio e l’inizio di febbraio si svolgeranno sei assemblee provinciali per avviare il percorso congressuale e il tesseramento. Lo annuncia il commissario di Azione Puglia, Fabiano Amati: “Sei assemblee provinciali – spiega – per discutere e approvare un documento programmatico e avviare così il percorso congressuale e di adesione ad Azione. Vogliamo far nascere in Puglia un partito chiaro nell’individuazione dei problemi e schietto sulle proposte di soluzione. Un partito privo di paure nell’assunzione delle decisioni, e quindi di governo, soprattutto sugli argomenti più scomodi e di più grande dolore per le persone. Un partito in cui si smette di fabbricare rinvii delle decisioni e parole a vuoto, per non occuparsi di nulla e quindi spostarsi senza mai muoversi. Insomma, un partito in cui la soluzione ai problemi è in grado di battere le cianfrusaglie dell’ideologia, il ciarpame del posizionamento politico senza alcun costrutto e le pratiche mortifere dei sistemi di potere per mantenersi a galla”. Il documento politico è proposto dai consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea. Le sei assemblee provinciali, aperte agli attuali iscritti e a tutti i cittadini interessati, si svolgeranno con il seguente calendario: Foggia, 20 gennaio ore 18:30; nella provincia BAT (città da definire), il 21 gennaio ore 9:30; Bari, 27 gennaio ore 18:30; Brindisi, 28 gennaio ore 9:30; Taranto, 3 febbraio ore 18:30; Lecce, 4 febbraio ore 9:30. (Ansa). – in foto, Calenda con Amati, Clemente e Mennea