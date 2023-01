Furti e danni, attività foggiana verso la chiusura: “Presi dallo sconforto dopo tanto amore e sacrificio”

Un’imprenditrice foggiana pensa di chiudere la propria attività, “Piadinery” di via Gramsci, dopo l’ennesimo danno subito da ignoti criminali. “Io amo tanto la mia città e, per questo, ho investito tutti i miei risparmi in un’attività di ristorazione aperta il 10 maggio 2021 – scrive su Facebook -. Ad agosto ho subito il primo furto che mi ha provocato 4mila euro di danni. L’opera si è ripetuta questa notte alle 03:35. Sono stata chiamata dalla polizia per sentirmi dire che hanno rubato nel mio locale. Danni su danni, hanno rubato attrezzature ed altro materiale. In me lo sconforto ha preso il sopravvento; già cerchiamo di sopravvivere, poi dobbiamo anche sopperire a queste ulteriori spese. Penso proprio che la mia attività aperta con tanto amore, sudore e sacrificio sarà la prossima ad essere chiusa!”.