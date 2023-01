Riapre scuola sui Monti Dauni, gioia per la comunità locale: “La dedichiamo al compianto sindaco Rocco Grilli”

I dati sul crollo delle nascite che si registra in provincia di Foggia, evidenziano i problemi sull’organizzazione scolastica nella scuola dell’infanzia e in quella primaria. A rischio chiusura sono gli istituti dei piccoli comuni dei Monti Dauni, dove già da alcuni anni stiamo assistendo a diversi accorpamenti. Una buona notizia, in controtendenza rispetto a tanti altri borghi, arriva da Castelluccio Valmaggiore, il centro più popoloso della Valle del Celone. Qui questa mattina è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico “Pasquale Luisi” un tempo sede della scuola materna ed elementare, che ora andrà ad ospitare i ragazzi della media inferiore dell’I.C. Virgilio Salandra di Troia, di cui Castelluccio Valmaggiore è una sede distaccata.

“Questa riapertura ci emoziona molto, dopo lavori di efficientamento energetico e abbattimento di barriere architettoniche, restituiamo ai ragazzi una scuola migliore e più sicura, grazie alla volontà del nostro amato sindaco che ci ha lasciato troppo presto”: spiega il sindaco facente funzioni Michele Giannetta. “Si tratta di un importante intervento realizzato grazie a fondi POR Puglia 2014/2020, Asse IV energia sostenibile e qualità della vita – Az. 4.1 Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Una scuola che dedichiamo con tutto il cuore al compianto sindaco Rocco Grilli che ha voluto fortemente la realizzazione del nuovo edificio scolastico”. Grande soddisfazione tra i docenti e i ragazzi che finalmente sono tornati a sedersi tra i banchi di una scuola vera. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, oltre al sindaco, la dirigente scolastica Maria Michela Ciampi, don Luigi Pompa, parroco della chiesa di San Giovanni Battista, gli assessori Antonio Ziccardi e Angelo Pompa, il presidente del Consiglio comunale Pasquale Festa e le consigliere Raffaella Manetti e Carmela D’Angelico.