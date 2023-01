Cerignola, distrutto presepe della parrocchia S.S. Crocifisso. “Città ammalata”

“Ci sarebbero mille parole da usare, al cospetto di un presepe distrutto e vandalizzato – scrivono da Noi – Comunità in movimento -. Si potrebbero cercare mille significati, formulare mille accuse, avanzare mille ipotesi. Ma oltre a offrire solidarietà piena alla Parrocchia del S.S. Crocifisso, preferiamo rimanere in silenzio. Non come gesto di resa, giammai”.

“Ma come amara sottolineatura di mille errori educativi, sociali e morali che larvatamente ammalano questa nostra amata e odiata città”.