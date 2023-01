A San Pio X il pranzo solidale del Lions Umberto Giordano. Montini: “Una goccia nell’oceano che può fare la differenza”

Sono finite le feste di Natale ma non finiscono le attività di volontariato e beneficenza messe in campo da parte del Lions Club Foggia Umberto Giordano. Anche quest’anno, il club foggiano supportato dai giovani del Leo Club Foggia Umberto Giordano è sceso in campo per organizzare una giornata conviviale presso la mensa della parrocchia San Pio X. Una giornata di festa all’insegna della solidarietà, un convivio a tema natalizio per offrire una giornata spensierata a chi purtroppo è meno fortunato.

Non solo odori e colori delle pietanze ad inebriare la mensa della parrocchia: anche l’entusiasmo, la voglia di fare e soprattutto di soffermarsi ad offrire una parola gentile come ha suggerito il parroco Michele Parracino. Sono stati somministrati cinquanta pasti, di cui trentuno agli ospiti che hanno pranzato in presenza mentre ventinove sono stati consegnati direttamente nelle abitazioni di undici famiglie in stato di disagio economico con sette bambini. Presso la parrocchia continua periodicamente anche la raccolta di indumenti e giocattoli in buono stato.