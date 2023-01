Scivolone interno del Foggia, allo Zaccheria vince il Picerno. Rocambolesco 2-3 per gli ospiti

Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Foggia. I rossoneri sono stati sconfitti in casa dal Picerno che si è imposto per 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni e di gol. Foggia in vantaggio dopo neanche sette minuti con un rasoterra di Garattoni non trattenuto dal portiere lucano. Il Foggia sulle ali dell’entusiasmo sfiora più volte il raddoppio ma sono gli ospiti nel finale di frazione a trovare il gol del pareggio con D’Angelo.

Nella ripresa girandola di sostituzioni e padroni di casa che danno l’impressione di voler tornare in vantaggio. Gol che arriva al 69’ con Ogunseye bravo a sfruttare uno svarione dell’estremo lucano. Pare fatta, e invece il Picerno non si arrende e trova prima la rete del 2-2 con Guerra e poi addirittura il meritato vantaggio con Golfo a due minuti dal 90’.

Tabellino e pagelle (di Italpress)

FOGGIA-AZ PICERNO 2-3 FOGGIA (3-5-2): Nobile 5.5; Leo 6, Di Pasquale 6, Rizzo 6; Garattoni 7, Schenetti 5.5 (21′ st Frigerio 6), Petermann 6, Di Noia 6 (37′ st Odjer sv), Costa 5.5 (37′ st Nicolao sv); Peralta 6.5 (21′ st Iacoponi 6), Ogunseye 5. In panchina: Illuzzi, Dalmasso, Kontek, Papazov, Sciacca, Markic, Peschetola, Battimelli, Tonin. Allenatore: Gallo 5.5. AZ PICERNO (4-2-3-1): Crespi 6; Novella 6 (45′ st Ferrani sv), De Franco 6, Garcia 6, Guerra 6; De Cristofaro 6.5, De Ciancio 6; Dettori 6 (33′ st Ceccarelli sv), Kouda 6.5 (17′ st Setola 6), D’Angelo 6.5 (33′ st Golfo 6), Diop 6. In panchina: Albertazzi, Allegretto, Albadoro, Santarcangelo, Pagliai, Monti, Gammone. Allenatore: Longo 7. ARBITRO: Castellone di Napoli 6. RETI: 7′ pt Garattoni, 39′ pt D’Angelo, 24′ st Ogunseye, 28′ st Guerra, 43′ st Golfo. NOTE: serata gradevole, terreno in buone condizioni. Spettatori 4.000 circa. Ammoniti: Di Pasquale, Di Noia, Diop, Leo. Angoli: 1-4. Recupero: 0′; 4′.