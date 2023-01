Pareggio beffa per il Cerignola, i gialloblu acciuffati al 96′ dal Giugliano. Finisce 1 a 1

Un gol di Sorrentino al 96′ permette al Giugliano di raggiungere il pareggio e di beffare il Cerignola che stava portando a casa un meritato successo. Finisce 1-1 tra campani e pugliesi al termine di una buona gara. Succede tutto nel finale: a sette dal termine vantaggio gialloblu con Michele D’Ausilio, subentrato ad uno spento Achik, il gol dell’1-1 arriva in pieno recupero con Sorrentino. Tuttavia per il Cerignola è un punto prezioso che permette alla squadra di Pazienza di continuare la corsa ai playoff.

Tabellino e pagelle (di Italpress)

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA 1-1 GIUGLIANO (3-5-2): Sassi 6.5; Berman 5.5 (41′ st Nocciolini sv), Zullo 5.5, C. Poziello 5.5; Iglio 5.5 (20′ st Rondinella 6), Gladestony 5, Felipe 6, R. Ghisolfi 5.5 (20′ st R. Poziello 6), Gomez 5 (20′ st Di Dio 6); Salvemini 6, Piovaccari (24′ st Sorrentino 6.5). In panchina: Viscovo, Scanagatta, D’Alessio, De Francesco, De Lucia, Ceparano, Aruta, Coprean. Allenatore: Di Napoli 5.5. AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco 6; Blondett 6.5, Capomaggio 6.5, Ligi 6; Coccia 6 (29′ st Russo sv), Tascone 6 (42′ st Bianco sv), Langella 6 (42′ st Botta sv), Sainz Maza 5 (15′ st Ruggiero 6), Achik 6.5 (15′ st D’Ausilio 7); Malcore 6.5, D’Andrea 6.5. In panchina: Fares, Trezza, Allegrini, Inguscio, Neglia, Gonnelli, Giofrè. Allenatore: Pazienza 6.5. ARBITRO: Longo di Cuneo 6.5. RETI: 39′ st D’Ausilio, 51′ st Sorrentino. NOTE: Partita giocata ad Avellino. Spettatori 600 circa. Ammoniti: Berman, Piovaccari, Gomez, Sorrentino, Ligi, Langella. Angoli: 1-6. Recupero: 1′; 6′.