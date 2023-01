Casa Sollievo, ex paziente oncologico gira città e nazioni in moto per far conoscere e sostenere l’ospedale

Ricordate il progetto “Inseguendo il sole”? Il viaggio intorno al mondo di Vincenzo, ex paziente oncologico, che in sella alla sua moto gira città e nazioni per far conoscere e sostenere Casa Sollievo della Sofferenza?

Con il suo sorriso e la sua tenacia, nel mese di dicembre Vincenzo ha portato la sua testimonianza in Liechtenstein, nella città di Schaan.

In questa occasione è stata donata, attraverso il progetto, una preziosa offerta da destinare al reparto di oncologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza e tanti bambini hanno affidato a Vincenzo un proprio giocattolo, che nella mattinata di ieri è stato consegnato ai piccoli pazienti ricoverati.

Ad accompagnare Vincenzo nella sua visita in reparto c’era Egidio Stigliano, corrispondente consolare del principato del Liechtenstein e don Geronimo Mirabili, sacerdote missionario italiano in Liechtenstein accolti dal personale di reparto e da Padre Franco Moscone, presidente dell’Opera di Padre Pio.

La consegna dei regali è stata accompagnata dal gustoso gelato offerto da “Vannila – La bottega del gelato” di San Vito dei Normanni (BR), che supportando il progetto “Inseguendo il sole” ha deliziato il palato di grandi e piccini.

«Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo con la propria donazione alla raccolta e alla magnifica Opera di San Pio – ha affermato Vincenzo –. Poco alla volta, un passo dopo l’altro, questa raccolta assume un significato e un’importanza sempre più grande. Grazie di cuore».

