Luisa Ranieri: “Io, Lolita Lobosco, commissario col tacco 12. Che orgoglio”

Per niente facile calarsi nei panni di Lolita Lobosco. Soprattutto infilarsi nelle sue scarpe, rigorosamente tacco 12. Perché il vicequestore del commissariato di Bari non è disposta a mortificare la sua prorompente femminilità nemmeno quando si lancia in un inseguimento o procede a un arresto. Ma Luisa Ranieri riesce nell’impresa, dando vita a una Lolita di straordinario fascino e sensualità. Dopo il successo della prima stagione, Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, torna con altre sei serate, su Raiuno, da domenica 8 gennaio, sempre per la regia di Luca Miniero.

“Lolita è una donna del Sud, ma non come quelle dei vecchi stereotipi. È tornata a Bari dopo essere stata altrove e quindi osserva il modo di vivere della sua città con occhi diversi, con un certo distacco. Come capita a me quando torno a Napoli. È una donna legata alle sue radici ma proiettata in avanti. Una donna che ha messo al centro della sua vita il lavoro, coraggiosa, autorevole ma anche fragile: una fragilità che emerge ancora di più in questa seconda stagione”, spiega Luisa Ranieri. E afferma: “È come tutte noi, una donna di oggi, che non si identifica più solo con il matrimonio e i figli. Dal confronto con il pubblico che mi ferma per strada o mi scrive sui social, quello che viene fuori è che la sua imperfezione la fa sentire vicina alle altre donne. Molte ragazze giovanissime si identificano con Lolita. Perché non si nasce per essere solo madri e mogli, ma si nasce per vivere una vita in cui potrai anche essere moglie e madre ma potrai anche scegliere di non esserlo”.

Molto soddisfatta Gabriella Genisi di come l’attrice ha reso il suo personaggio: “Non potrebbe esserci una interprete migliore di Luisa Ranieri. Ho ritrovato il personaggio al cento per cento, con la giusta cifra di malinconia e leggerezza”. Era stato Luca Zingaretti a intuire che il personaggio creato dalla Genisi poteva avere in sua moglie Luisa Ranieri l’interprete ideale. Intuizione giusta, visto lo straordinario successo e gli ascolti della prima stagione, secondi soltanto a quelli del Montalbano con Zingaretti, che di Lolita Lobosco è produttore, insieme ad Angelo Barbagallo.

