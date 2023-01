Sparatoria a Manfredonia, ferito un uomo mentre usciva dalla sua abitazione. Indagano i carabinieri

Un 40enne con precedenti penali per droga è stato ferito ieri sera con un colpo d’arma da fuoco a una gamba mentre usciva dalla sua abitazione che si trova in una zona semicentrale di Manfredonia. Dopo essere stato colpito il 40enne è andato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Foggia da dove è stato trasferito all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. È stato medicato e guarirà in 15 giorni. Indagano i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. L’uomo non ha fornito agli investigatori elementi utili alle indagini. (Ansa). (foto archivio)