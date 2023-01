Un incidente è avvenuto a Foggia all’incrocio tra viale Ofanto e via Maestri del Lavoro, dove si sono scontrate due auto, una Megane e una Y10. Intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre la donna dalla Y10. Sul posto anche polizia e 118. Ci sono feriti ma a quanto emerge non sarebbero in pericolo di vita. (fonte gazzettadelmezzogiorno.it)