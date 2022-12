Azzannato da una tigre il 31enne domatore Ivan Orfei durante uno show nel circo della catena Orfei a Surbo, in provincia di Lecce. Le drammatiche immagini sono stare riprese dai telefonini di alcuni spettatori. Il giovane ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. Orfei è stato condotto da una automedica all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è tuttora ricoverato e sarebbe cosciente. Indagini in corso.