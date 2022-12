Sant’Agata di Puglia, dopo anni riapre il cineteatro comunale. “Scelta controcorrente per aggregare”

Dopo un lungo periodo riapre a Sant’Agata di Puglia il cineteatro comunale. La nuovissima sala può ospitare fino a 95 persone comodamente sedute sulle poltroncine. L’inaugurazione è avvenuta con la proiezione del filmBelli Ciao con il duo foggiano Pio e Amedeo, film girato quasi interamente nel borgo dei Monti Dauni. Il nuovo cineteatro sarà aperto nei fine settimana con una programmazione che spazierà dai titoli d’essai ai grandi film in lingua originale, dai classici del cinema ai documentari, con eventi dedicati ad autori italiani e stranieri. Oltre che cinema, il nuovocinema sarà anche uno spazio polifunzionale con incontri, convegni, conferenze, presentazioni di libri, momenti di confronto sulle tematiche di attualità, piccoli concerti e spettacoli. La nuova sala, polifunzionale, completamente rinnovata e modificata rispetto agli spazi precedenti, è stata fortemente voluta dal sindaco Pietro Bove.

“Mentre in Italia molte sale cinematografiche chiudono, noi a Sant’Agata le riapriamo. Il nostro intento è quello di fornire ai nostri cittadini, ma anche a quelli delle località limitrofe, quanti più servizi possibili. E il cinema e il teatro rappresenta sicuramente un grande contenitore culturale con funzione sociale e aggregativa. Vogliamo che la gente, soprattutto nei mesi freddi resti nel nostro paese senza mettersi in viaggio per raggiungere Foggia distante quasi un’ora di auto per vedere un film”.