Francesco Verderosa nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Foggia

Il 22 dicembre 2022 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo e il nuovo collegio dei probiviri dei giovani commercialisti foggiani. Le cariche, che dureranno dal 2023 al 2025, sono le seguenti: Francesco Verderosa (presidente); Maria Antonietta Lisi (vicepresidente); Cecilia Grossi (segretario); Laura de Guglielmo (tesoriere); Antonio Bonito (consigliere); Leonardo Tavaglione (consigliere); Alessandra Giura (consigliere). Poi i probiviri: Marika Longo (presidente), Anna Maria de Martino, Leonzio Carrozzo.



“Il mio direttivo – ha dichiarato il presidente -, composto da amici prima che colleghi, è entusiasta di affrontare le numerose sfide che ci attenderanno nel prossimo triennio. La nostra Unione è aperta a tutti i giovani professionisti che hanno voglia di fare associazione, creare rete e sinergie, per il bene di una professione, quella del dottore commercialista, un po’ bistrattata negli ultimi tempi. Inoltre abbiamo l’obiettivo di fungere da guida per tutti coloro che vorranno avviarsi alla professione, come dimostra il recente Protocollo di intesa stipulato con l’istituto Blaise Pascal, in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia”.