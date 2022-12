Lunghe code al “Burger King” di Foggia, stracolmo anche il sushi. Attività rilanciano l’area della Multisala

Dopo l’inaugurazione delle scorse ore, oggi a pranzo è stato preso d’assalto il “Burger King”, colosso del fast food che ha aperto a Foggia accanto all’ingresso della Città del Cinema in via Miranda. Complici la bella giornata e il clima di festa, molti cittadini si sono recati nel nuovo ristorante per provare le specialità offerte. Lunghe code all’esterno e tanta attesa prima di poter entrare e degustare l’agognato panino. Ma è tutta l’area della Multisala ad essere diventata più attrattiva, proprio accanto al “Burger King” sorge il “G-Plus”, ristorante giapponese anch’esso stracolmo all’ora di pranzo. Tanta gente all’esterno in attesa per il sushi. A pochi passi, invece, alcuni ragazzi giravano sulla pista di pattinaggio installato per il periodo natalizio.