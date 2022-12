Comune di Foggia, alla comunicazione selezionato il compagno di Colomba Mongiello. Pronti tre nuovi dirigenti

Sarà Natale Labia, 58 anni, compagno dell’ex deputata del Pd Colomba Mongiello, il nuovo comunicatore del Comune di Foggia, commissariato per mafia. Il giornalista cerignolano è stato selezionato dopo il bando aperto per la figura di “Specialista della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media” con un contratto a tempo determinato e pieno per la durata di mesi 18, a decorrere dal 31 dicembre 2022 e sino al 29 giugno 2024.

Labia, che è stato per lungo tempo collaboratore alla Camera e al Senato, si è imposto al colloquio con 28 trentesimi, pur avendo un punteggio per i titoli più basso o uguale ad almeno due colleghi. Seguono in graduatoria i giornalisti Claudio Gabaldi, Fabio Prencipe, Luca Carofiglio, Francesca Lombardi e Carlo Botta.

In questo fine 2022 il Comune di Foggia ha anche chiuso le selezioni per i dirigenti dell’Avvocatura, del Servizio Ambiente e dell’area tecnica amministrativa.

Per l’Avvocatura c’erano due candidati, i legali Antonio Andreottola e Angela Paradiso. Il primo candidato ha rinunciato all’incarico, pertanto il Comune di Foggia si appresta ad assumere la seconda, Paradiso, appartenente al Foro di Foggia, per un contratto onnicomprensivo di 117mila euro.

Per i Servizi alla Persona si sono classificati in 4. Dopo la rinuncia dei primi due, il Comune assumerà la terza: Serafina Croce.

Infine il Servizio Ambiente, che in questi anni è stato gestito ad interim dall’ingegner Paolo Affatato. Si è classificato nella prima posizione il sangiovannese Saverio Pio Longo. Anche per lui è pronto un contratto pari a 117mila euro lordi. (In foto, Labia e Mongiello; sotto, Longo e Croce)